Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hindistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak olan Şimşek'e, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.