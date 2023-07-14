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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hindistan'a gidiyor

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak olan Şimşek'e, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Hindistan'da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak. Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak

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Kaynak: AA / Yıldız Taşdelen Erli - Ekonomi

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