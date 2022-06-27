Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Gürcan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Zeybek, belediyenin çalışmalarına ilişkin Gürcan'a bilgi verdi.

Gürcan ise Afyonkarahisar'da olmaktan ve belediyeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı ziyaret eden Gürcan, AK Parti İlçe Başkanlarının katımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Mehmet Zeybek Mahmut Gürcan Karahisar Maliye Ekonomi Haberler

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