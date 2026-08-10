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Hazine tahvil ihalesinde 72 milyar lira borçlanma

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 71 milyar 963,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde 71 milyar 963,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,06 ve bileşik faiz yüzde 41,68 oldu.

Nominal teklifin 62 milyar 589 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 447 milyon lira, net satış 34 milyar 463,8 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 16 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 41 milyar 441,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 21 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 71 milyar 963,8 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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