Hazine nakit gerçekleşmeleri

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 386 milyar 901 milyon lira iken, nakit giderleri 1 trilyon 479 milyar 334 milyon lira oldu. Nakit dengesinde 92 milyar 420 milyon lira açık oluştu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 295 milyar 988 milyon lira, faiz ödemeleri ise 183 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 90 milyar 914 milyon lira fazla verdi.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 16 milyar 144 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 48 milyar 172 milyon lira azalış görüldü.

