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Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisini açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz- Eylül 2026 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre temmuz-eylül döneminde toplam 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı. Bakanlığın yayımladığı "Temmuz-Eylül 2026 İç Borçlanma Stratejisi"ne göre temmuz ayında 638,7 milyar lira, ağustos ayında 597,1 milyar lira ve eylül ayında 264,5 milyar lira olmak üzere üç aylık dönemde toplam 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirilecek. Buna karşılık temmuzda 606,8 milyar lira, ağustosta 627 milyar lira ve eylülde 304,2 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek. Üç aylık dönemde toplam finansman ihtiyacı 1 trilyon 655,8 milyar lira olarak öngörülürken, bunun 117,8 milyar lirasının borçlanma dışı kaynaklardan, 1 trilyon 538 milyar lirasının ise iç borçlanma yoluyla karşılanması planlanıyor. Dönem boyunca dış borçlanma öngörülmedi.

Temmuz-eylül dönemine ilişkin ihraç takvimine göre Hazine; hazine bonoları, sabit kuponlu, değişken faizli, TÜFE'ye endeksli ve TLREF'e endeksli devlet tahvilleri ile kira sertifikaları, altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve ABD doları cinsi borçlanma araçlarının ihraçlarını gerçekleştirecek. İhraçlara ilişkin detaylar ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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