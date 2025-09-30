Hazine'nin Ekim-Aralık Dönemi İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 466,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 538,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
