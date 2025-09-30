Haberler

Hazine'nin Ekim-Aralık Dönemi İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 466,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 538,5 milyar liralık iç borçlanma yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 466,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 538,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 466,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 538,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi

Galatasaray U19-Liverpool U19 maçında 57. saniyede gol oldu
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.