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Hazine nakit dengesi eylülde 467 milyar 153 milyon lira açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eylül ayı nakit gerçekleşmelerine göre nakit dengesi 467 milyar 153 milyon lira açık verdi. Gelirler 1 trilyon 331 milyar 151 milyon lira, giderler 1 trilyon 798 milyar 304 milyon lira, faiz dışı denge 193 milyar 285 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 467 milyar 153 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 331 milyar 151 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 798 milyar 304 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 524 milyar 436 milyon lira, faiz ödemeleri ise 273 milyar 868 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 193 milyar 285 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde, 467 milyar 153 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 11 milyar 487 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 174 milyar 589 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA
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