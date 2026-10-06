Hazine, iki tahvil ihalesiyle 87 milyar 20,9 milyon lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 87 milyar 20,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 58 milyar 939 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 298 milyon lira, net satış 26 milyar 217,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 62 milyar 239,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 33,59, bileşik faiz yüzde 36,4 oldu.

Nominal teklifin 54 milyar 690 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 315 milyon lira, net satış 28 milyar 803,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 608,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine, iki ihaleyle toplam 87 milyar 20,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA