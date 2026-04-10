Hazine haftaya 4 doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta 4 farklı doğrudan satış düzenleyecek. Pazartesi günü 2 yıl vadeli kira sertifikası, Salı günü ise 1 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 13 Nisan Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
14 Nisan Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.