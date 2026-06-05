Haberler

Hazine haftaya 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8-11 Haziran tarihleri arasında dolar, TÜFE'ye endeksli, TLREF'e endeksli, değişken faizli ve altın tahvili ile kira sertifikalarını içeren 3 ihale ve 4 doğrudan satış gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale ile 4 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Haziran Pazartesi günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Yine 8 Haziran'da, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 9 Haziran Salı günü 4 yıl (1309 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden satışına imza atılacak.

Bakanlık, 11 Haziran Perşembe günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

Hakan Safi çok iddialı! "Akşam görürsünüz" diyerek duyurdu

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu! Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İstanbul'da plaj sezonu cep yakacak!
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor