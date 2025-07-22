Hazine, Dolar Cinsi DİBS ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 23 Temmuz 2025 valörlü, 22 Temmuz 2026 itfa tarihli dolar cinsi Devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 5 milyar 814 milyon 127 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 5 milyar 350 milyon 549 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 463 milyon 578 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.