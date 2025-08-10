Hazine, Devlet Tahvilinin Yeniden İhracını Gerçekleştiriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, yüzde 18,92 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi