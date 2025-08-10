Hazine, Devlet Tahvilinin Yeniden İhracını Gerçekleştiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, yüzde 18,92 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.