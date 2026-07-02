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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün doğrudan satış yöntemiyle 2 bin 414 kg altın karşılığı altın tahvili ve 5 bin 363 kg altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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