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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yaptı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 1981 kg altın karşılığı tahvil ve 8 bin 793 kg altın karşılığı kira sertifikası satışa sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulundu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 12 Haziran valörlü, 9 Haziran 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,42 kupon ödemeli 1981 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı.

Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,42 kira ödemeli 8 bin 793 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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