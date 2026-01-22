Haberler

Bakan Şimşek: "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde"

Bakan Şimşek: 'Rezervlerimiz tarihi zirvesinde'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 205,2 milyar dolara ulaştığını ve swap hariç net rezervlerin 139,3 milyar dolar arttığını açıkladı. Ayrıca, döviz pozisyonundaki iyileşmenin ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladıklarını açıklayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. Aynı zamanda, önemli bir şartlı yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı hakkında karar verildi
Karaman'da yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç adamın cansız bedeni bulundu
Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte Edin Dzeko'nun yeni takımı

Tam 15 yıl sonra geri döndü! İşte yeni takımı
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı