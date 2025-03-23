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Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e "istifa" yanıtı: Görevimizin başındayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İstifa etmemek için zor duruyormuş" sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Bakan Şimşek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında gündeme getirdiği "istifa" iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız.Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." dedi.

ÖZEL: ŞİMŞEK İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYORMUŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini öne sürdü. CHP lideri Özel, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar." dedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Özel'e Bakan Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek görevinin başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Kerem:

yav bakanım şunun seviyesine düsme adamlar bi sigortayı bile yönetemeyip batırdılar

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Ekonomik olarak zor durumda kalsak kına yakacaklar . milleti düşünen yok . koltuk kavgası

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

meydanı vandallar bırakmayın

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Haber YorumlarıHakan Demir:

şimşek, sana da diyecek söz kalmadı

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ikinizde bir adam etmezsiniz

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