Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında gündeme getirdiği "istifa" iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız.Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." dedi.

ÖZEL: ŞİMŞEK İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYORMUŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini öne sürdü. CHP lideri Özel, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar." dedi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Özel'e Bakan Şimşek'ten jet hızında yalanlama geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek görevinin başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."