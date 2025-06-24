Hazine Bakanı Şimşek'ten Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Önlemler

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar attıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar atıyoruz. Uyum sağlamayan platformlara idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.