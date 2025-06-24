Hazine Bakanı Şimşek'ten Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Önlemler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar attıklarını duyurdu. Uyum sağlamayan platformlara yaptırımlar uygulanacak.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar attıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar atıyoruz. Uyum sağlamayan platformlara idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi