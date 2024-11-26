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Hazine Bakanı Şimşek: 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirterek, iyileşmenin enflasyondaki katılıkları azalttığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirterek, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğini vurguladı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Olumlu sürece işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Şimşek: 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMengele:

Enflasyon 2028 de düsecek tabi akp yi secerseniz bir ay düsecek secimden önce her yerden dogalgaz petrol fiskiracak marketler makarna seker kilosu 1 liraya satacak geri kalani akp ödiyecek secimden sonra yanacaksiniz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Aynı masalları 3 sene sonrada anlatırsın

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Haber YorumlarıSeyfullah Demir:

Başlangıcı olmayan bir şeyin devam etmesini bekliyoruz kelin ilacı olsa başına sürermiş..

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

çarşıdan pazardan alış veriş yapmayan kişi enflasyonu rakamdan ibaret zanneder bakan bey, ekonomi öğreteyim sana

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Haber YorumlarıKadir Han:

yalan dolan hep bunlarda

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

tüik duydunmu duyduysan meedesene

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Haber YorumlarıHAMDİ UYSAL:

devam edecek derken şu an da düşüyor mu yani allah allah

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Üretim yok hak hukuk adalet yok kimileri tasarruftan muaf olan bir ülkede bunlar beyhude laflar

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Haber YorumlarıCevap :

Yalan söylemek parayla mı sanki.

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