Hazine Bakanı Şimşek: 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirterek, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğini vurguladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olumlu sürece işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.