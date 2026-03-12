Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu artan enerji fiyatlarının 2026'da cari açığı olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ancak güçlenen makroekonomik temeller sayesinde durumu yönetilebilir bulduklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026'da cari açığın, program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğini bildirerek, "Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut
