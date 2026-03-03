Haberler

Hazine avro cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi ihraç etti. Toplam 919 milyon 435 bin avro tutarında teklif geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 4 Mart 2026 valörlü, 3 Mart 2027 itfa tarihli avro cinsinden devlet tahvili ihracına, toplam 919 milyon 435 bin avro tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak söz konusu tutarda devlet tahvili ihraç edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama