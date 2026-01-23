Haberler

Hazine gelecek hafta iki doğrudan satış gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir altın tahvili ve bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihale, 26 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günkü ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor