Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 253,1 milyar lira olduğunu duyurdu. Alacakların en büyük kısmı Türkiye Varlık Fonu'na ait.

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 217,7 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 277 milyon lira tahsil edildi.

