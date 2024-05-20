Hazine Alacakları Nisan Sonunda 28,4 Milyar Lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan sonu itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti ve mahalli idareler en yüksek paya sahip oldu.
Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,6 milyar lira tahsil edildi.