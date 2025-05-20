Hazine Alacakları Nisan Sonu İtibarıyla 31,4 Milyar Lira Oldu

Hazine Alacakları Nisan Sonu İtibarıyla 31,4 Milyar Lira Oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarının 31,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu alacaklar içinde en yüksek payı mahalli idareler oluştururken, 1,4 milyar lira tahsilat yapıldı.

Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 31,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacakların nisan sonu itibarıyla 31,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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