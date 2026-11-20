Hazine alacakları 255,7 milyar liraya ulaştı, en büyük payı Türkiye Varlık Fonu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Hazine alacakları 31 Ekim itibarıyla 255,7 milyar lira oldu. Alacak stokunda 218,4 milyar lirayla en yüksek payı Türkiye Varlık Fonu oluştururken bu tarihe kadar 8,7 milyar lira tahsil edildi.
Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 255,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 255,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 218,4 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,7 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA