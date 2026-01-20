Haberler

Hazine alacakları Aralık 2025 sonu itibarıyla 252,4 milyar lira oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine alacak stokunun 31 Aralık 2025 itibarıyla 252,4 milyar lira olduğunu açıkladı. Stokta en yüksek payın 217,4 milyar lira ile Türkiye Varlık Fonuna (TVF) ait olduğunu belirtti.

Hazine alacakları, geçen yılın aralık ayının sonu itibarıyla 252,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hazine alacak stokuna ilişkin istatistiklerin, Türkiye Varlık Fonuna (TVF) ihraç edilen ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) kaynaklanan alacak verileri eklenerek güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, bu güncellemeyle veri kalitesini artırma yaklaşımının bir parçası olarak uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu, bütüncül bir mali görünüm sunmak amaçlandığına işaret edilerek, "Söz konusu değişiklik halihazırda yıllar itibarıyla kamuoyu ile paylaşılan ikrazen özel tertip DİBS stok tutarlarının Hazine alacak stoku içerisinde de gösterilmesine yönelik revizyon niteliğinde olup yeni bir borçlanma veya alacak oluşumunu içermemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda Hazine alacakları, 31 Aralık 2025 itibarıyla 252,4 milyar lira olduğuna dikkati çekilen açıklamada, alacak stoku içindeki en yüksek payın 217,4 milyar lirayla TVF'ye ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 15,4 milyar lira tahsil edildiği belirtilerek, bu tutarın 9,6 milyar lirasının TVF'den tahsil edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi