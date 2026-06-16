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Hazine ve Maliye Bakanlığından 13,4 milyar liralık kira sertifikası ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 milyar 424 milyon lira tutarında, TLREFK endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhale sonuçları Merkez Bankası sistemi üzerinden duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 milyar 424 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 13 milyar 424 milyon lira tutarında 17 Haziran valörlü, 16 Haziran 2027 itfa tarihli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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