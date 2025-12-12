Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üç birlikten ortak açıklama Açıklaması

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üç merkez birlikten ortak açıklama yapılarak, hayvancılık sektöründe mevcut uygulamalardan geri adım atılmaması, baskılardan etkilenilmeden politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB), Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğinden (TSUMB) ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde geliştirilen destekleme modellerinin, verimlilik artışı ve sürdürülebilir üretim alanlarında somut kazanımlar elde edilmesini sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin birçok sektörde zorlu bir dönemden geçtiği belirtilen açıklamada, hayvancılık sektörünün süreci mümkün olan en iyi şekilde atlatmasında destekleme politikalarının belirleyici rolü olduğu bildirildi.

Açıklamada, politikaların kesintisiz, kararlı ve uzun vadeli şekilde sürdürülmesinin zorunluluk olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle mevcut uygulamalardan geri adım atılmaması, kısa vadeli baskılardan etkilenilmeden politikaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bildiririz." ifadelerine yer verildi.

İlk kez 3 yıllık perspektifle hazırlanmış hayvancılık destekleme modelinin, sahada yarattığı öngörülebilirlik ve istikrar sayesinde sektöre nefes aldırdığına işaret edilen açıklamada, çok yıllı, güçlü ve öngörülebilirliği yüksek yeni bir destekleme modelinin açıklanması talep edildi.

"Politikaların sektörün ihtiyaçlarına uygun kararlar içerdiğine inancımız tam"

Açıklamada, regülasyon uygulamalarının sektöre önemli katkılar sağladığı, gelecek yıl da olağan mevsimsel arz-talep dalgalanmalarında regülasyon politikalarının devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yılın bu mevsiminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde süt arzında geçici bir azalmanın görüldüğü bilgisi verilen açıklamada, bu durumun çok kısa sürede normal denge noktasına geleceği bildirildi.

Açıklamada, mevcut arz açığını kapatmak için yoğun çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Sektörün şubat-mart aylarında doğal arz–talep dengesine kavuşacağı öngörülmektedir. Bakanlığımızın tüm birimleriyle yaklaşık 17 aydır sabırla sürdürdüğümüz regülasyon uygulamasından sonra yaşanan bu geçici dönemin de aynı şekilde sabırla atlatılacağını paylaşmak isteriz. Bakanlığımızın gebe düve ithalatını sonlandırarak ham düve ithalatına izin verilmesi yönündeki politikasının doğru ve yerinde olduğunu düşünüyor, bu uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesini talep ediyoruz. 2023'ten bu yana uygulanan hayvancılık politikalarının sektörün ihtiyaçlarına uygun, doğru ve başarılı kararlar içerdiğine inancımız tamdır. Önümüzdeki yıllarda da belirttiğimiz önerilerin dikkate alınacağına ve öngörülebilirliği sağlayan güçlü politikaların devam edeceğine dair hiçbir şüphemiz yoktur."