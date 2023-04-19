Hayırsever iş insanından 350 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık desteği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hayırsever Özlem Yalçın 350 çocuğu tepeden tırnağa giydirerek yaklaşan bayram öncesinde gönüllerde taht kurdu.

Ayvalık'ta hayırseverliğiyle tanınan iş insanı Özlem Yalçın, roman vatandaşların yoğun yaşadığı Hamdibey Mahallesi'nde yoksul ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımında bulundu.

Geçen yıllarda kurban bayramlarında yaklaşık 10 ton et, bugüne kadar okul öncesi dönemlerde 5 bin çocuğa eğitim setleri dağıtımlarının yanı sıra sık sık ihtiyaç sahibi insanların en dar zamanlarında yardımına koşmasıyla tanınan hayırsever iş kadını Özlem Yalçın bu kez de Ramazan Bayramı'nda 350 çocuğu ve ailelerini sevindirdi.

Hamdibey Mahallesi'nin sevilen ve sayılan gençlerinden Salih Görgülü'nün koordinasyonunda, mahalle merkezinde yapılan dağıtımda minik yüreklerin sevinçleri ise adet yüzlerinden okunuyordu.

Her yıl yaptıkları gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde dağıttıkları bayramlıklarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özlem Yalçın muhabirimize yaptığı açıklamada, "Bugün bol bol çocuk sevindirmeyi hedefledik. Bu nedenle de kız ve erkek çocuklarına ayakkabı ve kıyafet dağıtımında bulunuyoruz. 350 çocuğumuza dokunduk" dedi.

Kılık kıyafet dağıtımı sırasında içinin kıpır kıpır olduğunu anlatan Özlem Yalçın, "Çocuklar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında herkesin karınca kararınca ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına bu tür destekleri vermeleri gerektiğine inanıyorum. Sonuçta bu tür yardımların biri de bir, bini de bir. Bu duygularla, tüm çocuklarımızın güzel bayramları olsun" diye konuştu.

Özlem Yalçın'ın yaşadığı mahalledeki ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik gerçekleştirdiği anlamlı desteğe teşekkür eden Hamdibey Mahallesi'nin sevilen gençlerinden Salih Görgülü ise, "Özlem hanım çocuklarımızı sevindirdi. Allah O'ndan ve Onun gibi iyi yürekli insanlardan razı olsun" diye konuştu.