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Havza'da Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Merkezi Projesi Tamamlanıyor

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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, organize sanayi bölgesindeki iş gücü talebini karşılamak ve mesleksizlik nedeni ile işgücüne katılamayan bireylerin bir meslek sahibi olarak üretime katılımını sağlamak için hazırlanan 'Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi'nde sona gelindiğini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, organize sanayi bölgesindeki iş gücü talebini karşılamak ve mesleksizlik nedeni ile işgücüne katılamayan bireylerin bir meslek sahibi olarak üretime katılımını sağlamak için hazırlanan ' Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi'nde sona gelindiğini söyledi.

Samsun'un Havza ilçesinde kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile hazırlanan ve son aşamasına gelinen Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi değerlendirme toplantısı Havza Belediyesinde düzenledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleştirilen toplantıda son aşamasına gelinen proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, "Proje ile Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul binası atölyeleri içerisinde kurulacak olan Nitelikli Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi bünyesinde teknolojik olarak üst düzeyde bir atölye kurarak yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı planlamaktayız" dedi.

"Havza'da nitelikli işgücünü karşılayacak projede sona gelindi"

Proje ile ilçede oluşabilecek kalifiye eleman sıkıntısı şimdiden çözmek istediklerini ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB'de firmaların yatırımlarını tamamlaması ile nitelikli işgücü ihtiyacının her geçen gün artmakta. Havza Belediyesi olarak Havza OSB'deki iş gücü talebini karşılamak ve mesleksizlik nedeni ile işgücüne katılamayan bireylerin bir meslek sahibi olarak üretime katılımını sağlamak için hazırlanan projemizin son aşamasına gelindi. İnşallah projemiz kapsamında kurulacak atölye ile kalifiye ara eleman ihtiyacına cevap verecek işgücü oluşturmak en büyük hedeflerimiz arasında. Havza OSB'de alan genişleme çalışmaları tamamlandığında daha fazla yatırımcı bölgemize gelecek ve işgücü ihtiyacı artacak. Bunun için şimdiden gerekli hazırlıkları yapmanın gayretindeyiz. Halkımıza ve ilçemize değer katacak bu ve benzeri projelerimizin hayata geçirilmesi için kalkınma ajansları ve diğer kurumlarımız ile her zaman işbirliğinde olacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz kapsamında Havza ekonomiye ve istihdama katkısı ile ülkemizin yükselen değeri olacak" diye konuştu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise "Projede ilk etapta 200 kişi faydalanmasını hedeflemekteyiz. Projemizin bütçesi ise yaklaşık 9 milyon 295 bin TL. İnşallah bölgede kalifiye eleman ihtiyacını bu proje ile karşılayacağız. Sanayi ve eğitim ayağını bir araya getirdiğimizde ilçemiz ve bölgemiz daha hızlı bir şekilde kalkınacak" şeklinde konuştu.

Toplantıya Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bilen ile okul idarecileri de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sebahattin Özdemir Hisarcık Samsun Havza Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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