Haberler

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: 'Hayal Edenler En Güçlü Ambargoyu Delebilir'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretimin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kurulan yerli savunma sanayisinin başarıları ve gençlere yönelik tavsiyeleriyle dikkat çekti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Hayal eden, inanan ve çalışanlar, en güçlü ambargoyu dahi delecek güce sahiptir." dedi.

Nacar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen Kamp'üss etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarının yerli savunma sanayisinin kurulmasında tetikleyici rol oynadığını söyledi.

HAVELSAN gibi devlete ait savunma sanayisi şirketlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında silah sanayinin milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla kurulduğuna işaret eden Nacar, tüm şirketlerin de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında birleştiğini belirtti.

Bugün o zorluklardan ders çıkarılarak yüzde 80'leri aşan yerlilik oranıyla kendi insansız hava araçlarını, gemilerini, füzelerini ve siber güvenlik çözümlerini üreten bir Türkiye olduğunu ifade eden Nacar, tam da bu noktada HAVELSAN'ın rolü ve gençlerin önemi bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Şirketin simülasyon teknolojilerinde de dünya markası haline geldiklerine değinen Nacar, "Askeri simülatör alanında yetkinliğini ispatlayan HAVELSAN, Türk Hava Yolları için başlattığı Airbus ve Boeing uçaklarının simülatörleri projesinde uluslararası en üst düzey standardı yakalama başarısını gösterdi." diye konuştu.

HAVELSAN'ın komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını dile getiren Nacar, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'in 4 kıtada, Türkiye dahil 9 ülkedeki gemilerde konumlandırıldığını söyledi.

HAVELSAN'ın bugüne kadar ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı gibi milli platformların simülatörlerini ürettiğini hatırlatan Nacar, 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan ALTAY Tankı'nın simülatör ve eğitim araçlarının üretimini de gerçekleştirdiklerini bildirdi. Nacar, "Bu yıl sonundan itibaren teslimatlarına başlayacağımız bu projede 44 farklı tipte 94 ayrı eğitim ve simülatör ürünü bulunuyor." dedi.

HAVELSAN'ın otonom sistemler alanında da simülasyon alanında elde ettiği otopilot yeteneğini kullanarak önemli bir seviyeye ulaştığını anlatan Nacar, şunları kaydetti:

"Bir ARGE projesi olarak başlattığımız bu proje kapsamında 5-6 yıl gibi kısa bir sürede, tamamı tam otonom olan insansız hava aracı BAHA ve BULUT, insansız kara aracı BARKAN, insansız deniz aracı SANCAR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini sağladık. Nihai hedefimiz olan karma sürü operasyon merkezi çalışmalarımız ise yoğun şekilde devam ediyor."

İlk milli üretken yapay zeka platformu MAIN

Yapay zeka alanında da yoğun çalışmalar yaptıklarını bilgisini paylaşan Nacar, ilk milli üretken yapay zeka platformu MAIN'i 2024 yılı şubat ayında kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Nacar, MAIN'de farklı kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hem entegrasyon hem geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Ülkenin kritik verilerinin yurt içinde kalması anlayışı çerçevesinde kurumsal kaynak yönetimi teknolojisinin son derece önemli bir alan olduğunu vurgulayan Nacar, "KOVAN ürünümüz de, tıpkı MAIN ve diğer ürünlerimiz gibi kritik verilerimizin kurumlarımızın sunucularında barındırılması bakımından önem arz ediyor." diye konuştu.

Nacar, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunarak, şöyle devam etti:

"Tek bir alana odaklanmayın. Sadece kendi bölümünüzle yetinmeyin. Siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri ve yazılım geliştirme gibi alanlarda disiplinler arası bilgi edinmeye çalışın. Unutmayın, geleceğin mühendisi tam donanımlı bir çapraz zekaya sahip olandır. Projeler üretin, takım çalışması yapın. Okul projelerine ve teknoloji yarışmalarına katılın. HAVELSAN'da ya da savunma sanayinde başarı, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda uyumlu takım çalışması ve zorluklara karşı yılmaz bir duruşla gelir.

HAVELSAN'ın kapısının merak eden, sorgulayan, milli ruhu taşıyan ve kendini sürekli geliştiren herkese açık. Unutmayın, hayal eden, inanan ve çalışanlar, en güçlü ambargoyu dahi delecek güce sahiptir."

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Pazar günkü tarihi adım sonrası Erdoğan'dan Beştepe'de kritik zirve
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Fenomen Neslim Güngen'i ortağı sattı: 9 kremi 810 bin liraya satıyordu

Ünlü fenomeni ortağı sattı! Kremin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.