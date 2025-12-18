HAVAMAŞ 2025'te 1 milyon 100 bin yolcuyu güvenle taşıdı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan HAVAMAŞ, 2025 yılında 1 milyon 100 bin yolcuyu güvenle taşıdı. Şirket, sunduğu konforlu ve düzenli seferlerle vatandaşların havaalanı ulaşımında ilk tercihi oldu.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58.kapısı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan HAVAMAŞ, modern araç filosu, deneyimli sürücü kadrosu ve yolcu güvenliğini önceleyen hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yıl boyunca yoğun bir tempoyla hizmet veren HAVAMAŞ, Adana, Mersin ve Hatay'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na sağladığı ulaşım ağıyla vatandaşların ilk tercihi oluyor.

2025 yılı sona ererken HAVAMAŞ, yıl içerisinde 1 milyon 100 bin yolcuyu güvenle taşıdıklarını açıkladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan yetkililer, HAVAMAŞ seferlerinde güvenlik, zamanında ulaşım ve yolcu memnuniyeti ön planda tutulurken, artan yolcu sayısının da bu anlayışın bir sonucu olduğu belirtildi. Şirketin önümüzdeki dönemde sefer sayılarını daha da artırmayı hedeflediği ifade edildi.

HAVAMAŞ, Çukurova Uluslararası Havalimanı ulaşımında sunduğu güvenilir ve konforlu hizmetle her geçen yıl daha fazla yolcuya ulaşmayı hedefliyor. - ADANA