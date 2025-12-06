Havalimanlarında yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 6,7 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasım ayında havalimanlarında uçuş sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttığını, 197 bin 105 uçuşta 18 milyon 479 bin 860 yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Ocak-Kasım döneminde ise 2 milyon 318 bin 246 uçuşta 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 6,7 arttığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Kasım ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda ise 65 bin 882 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile 197 bin 105'e ulaştığını belirtti. Uraloğlu, 2024 yılının aynı ayına göre uçak trafiğinde yüzde 15 artış meydana geldiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Kasım ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 351 bin 215, dış hat yolcu trafiğinin 10 milyon 121 bin 984 olarak gerçekleştiğini, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 479 bin 860 yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 13 artış gerçekleşti. Bu da söz konusu ayda iç hatlarda 72 bin 281 ton, dış hatlarda 340 bin 407 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 412 bin 688 tona ulaştı" dedi.

'229 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Uraloğlu, Ocak-Kasım döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 916 bin 27, dış hatlarda 869 bin 620 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 318 bin 246 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, söz konusu dönemde uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttığını belirtti. Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 93 milyon 846 bin 999, dış hat yolcu trafiğinin 135 milyon 737 bin 574 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 6,7 artış oldu. Böylece havalimanlarımız Ocak-Kasım döneminde günde ortalama yaklaşık 688 bin yolcuya hizmet verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumunun seyirci kapasitesinin 77 bin 563 olduğunu göz önünde bulundurursak, her gün ortalama yaklaşık 9 stadyum dolusu yolcu havayolu ile seyahat etti" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 864 bin 880 ton, dış hatlarda 3 milyon 873 bin 442 ton olmak üzere toplamda 4 milyon 738 bin 323 tona ulaştığını da bildirdi.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 77 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise Kasım ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 440, dış hatlarda 35 bin 264 olmak üzere toplamda 44 bin 704'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 414 bin 224, dış hatlarda 5 milyon 616 bin 838 olmak üzere toplamda 7 milyon 31 bin 62 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Kasım döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 114 bin 651, dış hatlarda 389 bin 126 olmak üzere toplamda 503 bin 777 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 16 milyon 429 bin 166, dış hatlarda 61 milyon 95 bin 797 olmak üzere toplamda 77 milyon 524 bin 963 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

'SABİHA GÖKÇEN'DE 44 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 409, dış hatlarda 13 bin 680 olmak üzere toplamda 23 bin 89 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 758 bin 618, dış hatlarda 2 milyon 387 bin 864 olmak üzere toplamda 4 milyon 146 bin 482 oldu" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 aylık sürede iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplamda 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 19 milyon 442 bin 9, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 293, 10 aylık dönemde ise 26 bin 546 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

'TURİZM MERKEZLERİ 60 MİLYON YOLCU AĞIRLADI'

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 11 ayda iç hatlarda 18 milyon 209 bin 26, dış hatlarda 42 milyon 417 bin 850 olmak üzere toplamda 60 milyon 626 bin 876'ya ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 141 bin 82, dış hatlarda 265 bin 778 olmak üzere toplamda 406 bin 860 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "11 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 11 milyon 730 bin 787, Antalya Havalimanı'nda 38 milyon 85 bin 216, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 542 bin 422 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 301 bin 871 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 966 bin 580 yolcu trafiği gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

