Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak'ta 50 seferin iptal edildiğini duyurdu. AJet de benzer şekilde 64 seferinin iptal olduğunu açıkladı. Yolcuların uçuş güncellemelerini resmi web siteleri ve mobil uygulamalarından takip edebilecekleri belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

Üstün paylaşımında, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." açıklamasında bulundu.

