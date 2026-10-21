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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen, zeytinyağı kalitesi için doğru hasadı anlattı

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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen, zeytinyağı kalitesi için doğru hasadı anlattı
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytinyağı sıkım işletmesindeki çalışmaları inceledi. Türkmen, zeytinyağı kalitesi için hasatta ve sıkım öncesinde zeytinlerin kızışmasının önlenmesi, kasalarda taşınması ve bekletilmeden sıkıma alınması gerektiğini vurguladı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytinyağı sıkım işletmesindeki çalışmaları inceledi ve zeytinyağı üretiminde doğru hasat, taşıma ve muhafaza koşullarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında üreticilerle bir araya gelen Türkmen, zeytinyağının kalitesini etkileyen unsurlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hasat sırasında ve sıkım öncesinde zeytinlerin kızışmasının önlenmesi gerektiğini belirten Türkmen, ürünlerin kasalarda taşınması ve hasat edilen zeytinlerin uzun süre bekletilmeden sıkıma alınmasının önemini vurguladı.

Hasat ve taşıma sürecinde uygun koşulların sağlanmasının zeytinyağı kalitesinin korunmasına katkı sunduğunu kaydeden Türkmen, üreticilerin hasattan sıkıma kadar her aşamada gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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