Hatay'da yurt dışına gönderilen Mayer limonlarında pestisit için numune alma sürüyor

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Hatay'da ihraç edilerek yurt dışına gönderilen Mayer cinsi limonlarda pestisit analizlerine yönelik numune alma ve resmi kontroller sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında, ihracata gönderilmesi planlanan Mayer cinsi limonlardan pestisit analizleri için numuneler alınıyor.

Alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen analiz ve resmi kontroller sonucunda mevzuata uygun olduğu belirlenen ürünlerin ihracatına izin veriliyor. Kontrollerde ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında güvenilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor.

Çalışmalarla tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sürdürülmesi ve ihracata konu olan limonların mevzuata uygun şekilde dış pazarlara gönderilmesi amaçlanıyor. Mayer limonundaki numune alma ve resmi kontrol işlemlerinin ihracat süreci boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı