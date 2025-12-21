Kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patateste son hasat yapıldı

Hatay'da ismiyle dikkat çeken şifa deposu tatlı patatesin hasadında sona gelindi. Kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patates, kilogram fiyatı tarladan 30 TL'ye satılırken manavlar da ise 70 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, toprağı işleyerek asrın felaketinin saralarını sarmaya devam ediyor. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte şimdiyse tatlı patates hasadı yaklaşık 45 gün önce başlamıştı. Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi'nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor. Bölgede hasat edilerek Türkiye'nin dört bir yanına satılan tatlı patatesin hasadında sona gelinirken, kilogram fiyatı tarlada 30 TL'den alıcı buluyor. Vitamin bolluğuyla şifa deposu olan tatlı patates, kuraklık nedeniyle verim yarı yarıya düşerken manavlarda 50 TL ila 70 TL arasından satılıyor.

Kuraklık nedeniyle tatlı patateste verim yarı yarıya düştüğünü ifade eden çiftçi Fadıl Çiftçi, "Tatlı patates üretiyoruz. Hasat normal ama mevsimsel kuraklık nedeniyle verimde düşüşler var. Kuraklık çok etkiledi, verim yarı yarıya düştü. Tatlı patatesi Temmuz ayında ekiyoruz. Ekim ve Kasım aylarında hasat için söküm yapıyoruz. Tatlı patatesin çok çeşidi var. Farklı renklerde olan tatlı patates çeşitleri var. Söküm yapacak işçi bulamadığımız için sökümü iş makinesi yapıyor. Tatlı patates tarladan 30 ila 35 TL arasında iken manavlarda ise 50 ila 70 TL civarında satılıyor. Tatlı patates, tadı ve vitamin bolluğuyla diğer patatesten farklı oluyor. Tatlı patatesi biz kaynatarak, pişirerek veya tatlısını yapıyoruz. Tatlı patates şehir dışlarına gidiyor. Faydası çok kuvvetli ve tam bir şifa deposu bir patatesti" ifadelerini kullandı. - HATAY