Hatay'da Sofralık Zeytin Hasadı Başladı

Hatay'da sofralık zeytinin hasadına başlandı. Çiftçinin umudunun yüksek olduğu ürün tarladan kilogram fiyatı 55 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Amik Ovası'nın Hassa ilçesi kısmında sofralık zeytin hasadına başlanıldı. Tadı ve kalitesiyle rağbet gören zeytinde çiftçi rekolteden memnun durumda. Kuraklığın etkili olduğu bölgede ürün kaybının olmaması ve zeytindeki bereket çiftçi Mehmet Çömez'i sevindirdi. Sofralık zeytinin kilogram fiyatının tarlada 55 TL'de olduğunu söyleyen Çömez, Hatay'dan Türkiye'nin çeşitli illerine zeytin gönderildiğini ifade etti.

"Kilogram fiyatı 55 TL bandında gidiyor ama dışarıya göre bizim fiyatlarımız düşük"

Sofralık zeytinde hasattan memnun olduklarını söyleyen Çömez, ürün fiyatının düşük olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl zeytin, iklimsel şartlardan dolayı bazı bölgelerde yok ama çok şükür bizim zeytinlerimiz iyi. Tonajımız tahminimizi tutuyor ve çok şükür iyi. Bu zeytinlerimiz sofrada tüketilmek için hasat edildi. Biz kutulara dolduruyoruz ve yeşil zeytin olarak vatandaşlara sunuyoruz. Şuan fiyat olarak 55 TL bandında gidiyor ama dışarıya göre bizim fiyatlarımız düşük. Şu anda mahsulümüzü tarladan çıkarttık, araçla fabrikalara gönderiyoruz. Elendikten ve temizlendikten sonra kutulara doldurularak çeşitli illere sofralık olarak gönderiliyor" dedi. - HATAY