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Hatay'da hasadı başlayan üzümde 85 bin ton rekolte bekleniyor

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Hatay'da bu yıl yaklaşık 50 bin hektar alanda yetiştirilen üzümde 85 bin ton rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Hatay'da bu yıl yaklaşık 50 bin hektar alanda yetiştirilen üzümde 85 bin ton rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Antep karası, sultani çekirdeksiz, Trakya ilkeren, Yalova incisi ve Mevlana çeşitlerinin öne çıktığı kentte üreticiler, bağ bozumuna başladı.

Kentteki üzüm üretiminin yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde tarım işçilerince toplanan üzümler, sandıklara yerleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, üretici Mustafa Tatar'ın Sapanözü Mahallesi'ndeki 250 dönümlük bağında yapılan hasada katıldı.

Bağ makasıyla üzüm toplayan Masatlı, sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğünü belirterek, tarım üreticilerini desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Kentin yeniden ayağa kaldırılmasında tarımsal üretimin de önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Üzüm üretimi şehrimiz ve ülkemiz açısından önemli noktadadır. Bereketli topraklarımızda 2025'te yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84 bin 477 ton üzüm hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine yaklaşık 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bu 85 bin ton üzüm rekoltesinin, yaklaşık 81 bin tonu da inşallah Hassa ilçemizde gerçekleşecektir."

Üretici Tatar da bağından 350 ton rekolte beklediğini ifade ederek, "Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adana'ya üzüm gönderiyoruz. Şu anda üzümün kilogramı 20 lira." dedi.

Kaynak: AA
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