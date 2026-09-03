Hatay'da Fidan Üretim Alanlarında Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yapıldı

Hatay'da fidan üretim alanlarında bitki pasaportu ve sertifikasyon çalışmaları kapsamında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, fidan üretim alanları incelenerek hastalık ve zararlıların mevcut durumu değerlendirildi.

İl Müdürlüğünün bitki sağlığının korunması ve sağlıklı üretim yapılmasına yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı