Hatay'da ENHANCER PRO girişimcilik hibe programı tanıtıldı

Hatay'da Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından "ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan hibe programı tanıtıldı.

Avrupa Birliği finansmanıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ilan edilen "Start Up (Girişimcilik) Hibe Programı"nın tanıtım toplantısı Antakya ilçesinde gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Menal Zübarioğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ICMPD ekibi, program ve başvuru süreci hakkında bilgiler verdi. Potansiyel girişimcilerin yeni işletmeler kurmasını destekleyen programın istihdamın artırılmasına katkı sağladığı ve başlangıç aşamasındaki finansal yükleri hafifletmeye yönelik mali destek sunduğu ifade edildi.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya kamu kurum temsilcileri, girişimci adayları ve iş dünyasından yoğun katılım oldu. - HATAY

