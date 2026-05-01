Hatay'da ENHANCER PRO girişimcilik hibe programı tanıtıldı

Hatay'da Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından "ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan hibe programı tanıtıldı.

Avrupa Birliği finansmanıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ilan edilen "Start Up (Girişimcilik) Hibe Programı"nın tanıtım toplantısı Antakya ilçesinde gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Menal Zübarioğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ICMPD ekibi, program ve başvuru süreci hakkında bilgiler verdi. Potansiyel girişimcilerin yeni işletmeler kurmasını destekleyen programın istihdamın artırılmasına katkı sağladığı ve başlangıç aşamasındaki finansal yükleri hafifletmeye yönelik mali destek sunduğu ifade edildi.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya kamu kurum temsilcileri, girişimci adayları ve iş dünyasından yoğun katılım oldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti

FIFA Başkanı'ndan skandal hareket! Tepki gösterip sahneyi terk etti
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba