Hatay Altınözü'ndeki hayvancılık işletmesine Hastalıktan Ari İşletme Modeli anlatıldı

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Hatay'da hayvancılık işletmelerinde biyogüvenliğin artırılması ve hastalıktan ari işletme sayısının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Altınözü ilçesindeki bir hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek yeni Hastalıktan Ari İşletme Modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Uzun, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ulvi Burak Sarcan ile veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, il genelinde hastalıktan ari işletme sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında işletme yetkililerine 24 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat doğrultusunda uygulamaya alınan "Yeni Hastalıktan Ari İşletme Modeli" hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmede, model kapsamında uygulanacak adımlar, teknik detaylar ve sahada yürütülecek süreçler ele alındı.

Çalışmalarla hayvancılık işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Hastalıktan ari işletme statüsünün, hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra zoonotik hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, hastalıktan ari işletmelerin yaygınlaştırılmasıyla kaliteli süt ve et üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının ve hayvancılık sektöründe biyogüvenlik uygulamalarının daha geniş alana yayılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı