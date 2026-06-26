Haberler

Hasankeyf'te Mehina Sarımsağı Hasadı Başladı: 27 Ton Rekolte Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde coğrafi işaret tescilli Mehina sarımsağında hasat başladı. Geçen yıl 9 ton olan üretimin bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 27 tona ulaşması bekleniyor.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Mehina sarımsağında, geçen yılki 9 tonluk üretimin ardından bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 27 ton rekolte bekleniyor.

Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyünde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan Mehina sarımsağında hasat başladı. Doğal yöntemlerle yetiştirilen, ekstra sulamaya ihtiyaç duymayan ve yağmur suyuyla beslenen üründe bu yıl verimin artması bekleniyor. Geçen yıl 9 ton üretim yapılan sarımsakta, bu yıl yaklaşık 27 ton rekolte hedefleniyor.

Hasada katılan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bu yıl yağışların fazla olmasının ve üreticilere sağlanan desteklerin verimi artırdığını belirterek, "Geçen yıl 9 ton olan üretim kapasitemiz bu yıl yaklaşık 27 tona ulaşıyor. Yağışların bol olması ve verilen desteklerle üretimimizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu