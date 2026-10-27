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Hasan Ecesoy, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğüne getirildi

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Hasan Ecesoy, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğüne getirildi
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Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine Hasan Ecesoy getirildi. 1994'ten itibaren finans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ecesoy, bankanın stratejik hedefleri ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusundaki faaliyetlerine liderlik edecek.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine Hasan Ecesoy getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ecesoy, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlayan Ecesoy, 1994'ten itibaren finans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine atanan Ecesoy, bankanın stratejik hedefleri ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusundaki faaliyetlerine liderlik edecek.

Kaynak: AA
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