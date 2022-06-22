Hasadın sürdüğü Tokat'tan yurt dışına 500 ton kiraz gönderildi

Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, bu sezon şimdiye kadar ilden 500 ton kiraz ihraç edildiğini söyledi.

Şahin, kiraz üretimi yapılan Kemalpaşa köyünde incelemelerde bulundu, üretici Erdal Kiran'ın işletmesini ziyaret etti.

Tokat'ta kiraz hasadının sürdüğünü belirten Şahin, bu sezon bugüne kadar Almanya ve Rusya'ya 500 ton kiraz gönderildiğine işaret etti.

Firmaların kente gelip meyve bahçelerinden numune alarak akredite gıda laboratuvarlarında analiz yaptırdıktan sonra ihracata başladıklarını anlatan Şahin, "Bugüne kadar ihracata yönelik kiraz yetiştiren üreticilerimizin bahçelerinden alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluk çıkmamıştır. Yetiştiricilerimize de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İhraç edilen kirazın fiyatı da üreticilerimizi memnun etmektedir. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan, kirazın kilogramının üretici tarafından firmalara kalitesine göre 15 ila 20 lira arasında satıldığı öğrenildi.