Har Institute, 2025-2026 Eğitim Sezonunu Açtı

Har Institute 2025-2026 eğitim sezonunu Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Christopher Willard'ın eğitimiyle açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Har Institute, 2025-2026 eğitim sezonuna önemli bir eğitim programıyla başladı.

Program kapsamında yöneticilere yönelik "Psikolojik Sağlamlık" atölyesi ile öğretmen, terapist ve ebeveynlere yönelik verilen "Mindful Büyümek" programları yoğun ilgi gördü.

Har Institute, yeni eğitim sezonunda katılımcılarına yalnızca bilgi sunmakla yetinmeyerek, onlara iş dünyasının dinamiklerine uygun yetkinlikler kazandırıyor.

Enstitü katılımcılarına, modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmaları ve zihinsel dayanıklılıklarını artırmalarına destek oluyor.

Enstitü, eğitim programlarını psikolojik sağlamlığın yalnızca bir destek alanı değil, günlük yaşamın merkezinde yer alan bir ihtiyaç haline gelmesi görüşüyle şekillendiriyor.

Böylece dayanıklılık, odaklanma ve duygusal esneklik, bireylerin sadece anı yönetmelerini değil, geleceği şekillendirmelerini de mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Har Institute Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Duygu Sökmen Akyazıcı, yeni eğitim sezonunda programlarını insan odaklı yaklaşım ve uluslararası işbirlikleriyle birey ve kurumlara sunmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Akyazıcı, dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı eğitimlerden psikolojiye, ekonomi ve finans alanlarından liderlik programlarına kadar uzanan içeriklerinin, disiplinler arası bir bakış açısıyla tasarlandığını kaydetti.

Bu sayede yalnızca bilgi aktarmakla kalmadıklarını, akademi ile iş dünyası arasında köprü kurarak sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Akyazıcı, "Amacımız katılımcıların potansiyellerini keşfetmelerine, profesyonel hayatlarında fark yaratmalarına ve sürekli dönüşen dünyada güçlü adımlar atmalarına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.