TCMB şubat ayı "Hanehalkı Beklenti Anketi"ni yayımladı

Şubat ayı için hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 48,81 olarak belirlendi. Gıda ve enerji fiyatlarının artış beklenirken, yatırım tercihlerinde altın ön planda.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi şubatta geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlanan şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
