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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, artan ihracat ve Bulgaristan’daki yoğunluk nedeniyle 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Sürücüler saatlerdir bekliyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, AA muhabirine, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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