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Hamsinin Kilosu 200 TL'ye Yükseldi, Vatandaş Tepkili

Hamsinin Kilosu 200 TL'ye Yükseldi, Vatandaş Tepkili
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Karadeniz'de hamsinin kilosu olumsuz hava şartları nedeniyle 200 TL'ye fırladı. Balık fiyatlarındaki artış, vatandaşların balık almakta zorlanmasına neden olurken, bazıları tavuk almayı tercih edeceklerini belirtti.

Kulağına kar suyu kaçan hamsi, yağlanarak lezzetlendi ve irileşti. Yakın zamana kadar kilosu 100 TL'den satılan hamsinin olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatının 200 TL'ye çıkması ise hem vatandaşı hem de balıkçıları memnun etmedi.

Kar suyu ve soğuk havayla birlikte serpilen hamsinin fiyatı da yükseldi. Yakın zamana kadar 80 ile 100 TL arasında satılan hamsinin kilosu, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmakta zorluk çekmesi nedeniyle 200 TL'ye yükseldi. Mezgit, istavrit ve barbunun da fiyatı 2 kat artarken, kısa süre önce 400 TL'den satılan çinakopun kilosunun 250 TL'ye düşmesi ise hem vatandaşın hem de balıkçının bir nebze olsun yüzünü güldürdü.

"Hamsinin kilosu 200 TL olmaz"

Karadeniz'de hamsinin kilosunun 200 TL olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden müşteri Şefik Şahin, "Hamsinin kilosu 200 liradan satılıyor. Pahalı. Bence şu anda hamsinin kilosu 100 TL olmalı. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı ama benim kulağıma da kar suyu kaçtı. 200 liraya hamsi olmaz. Kilosu 150 TL olsa yine düşünülür ama 200 TL çok pahalı geldi. Kar yağmasını bahane ediyorlar. Karadeniz'e göre bu hamsinin fiyatı pahalı" dedi.

"Bu fiyatlardan balık almak yerine tavuk alacağım"

Fiyatlar dolayısıyla balık yerine tavuk alacağını belirten müşteri Celal Bozkurt, "Hamsi çok pahalı. Sanki bu balıkları denizden parayla alıyorlar. Dar gelirli vatandaş bu fiyatlarda balık almakta zorlanıyor. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı ama fiyatlara kaçmadı. Ben bu fiyatlardan balık almayacağım. Balık fiyatlarının pahalı olması, hamsinin 200 TL olması nedeniyle tavuk alıp yiyeceğim" diye konuştu.

Çinakopun fiyatının diğer balıklara göre uygun olduğunu ifade eden müşteri Ali İhsan Köksal, "Balıkçı tezgahlarında hamsi pahalı, palamudun sezonu geçti, bir tek çinakop fiyatları idare eder. Hamsinin fiyatının 200 TL olması bize yüksek geldi. 3 gün önce kilosunu 100 TL'den alıyorduk. Hamsi 200 TL, çinakop 250 TL. Ben çinakop alacağım. Yiyene afiyet olsun" şeklinde konuştu.

Balık satıcıları, olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle balık teknelerinin denize çıkmakta zorluk çektiğini, az sayıda avlanan balığın da fiyatının arttığını ancak çinakopta yaşanan bolluk nedeniyle fiyatının uygun olduğunu ifade ettiler.

Türkiye'nin balık ambarı olarak nitelendirilen Samsun'daki balık tezgahlarında ayrıca palamudun tanesi 125 TL, mezgit-barbun kilo 300 TL, istavrit kilo 150 TL, kefal kilo 120 TL, somon kilo 200 TL, çipura kilo 300 TL ve levrek kilo 350 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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