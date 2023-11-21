Edirne'de havaların soğuması ve Marmara denizinde balığın bollaşması ile birlikte hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü. Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgahları şenlendirdi.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlar şenlendi

Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi

Denizlerdeki bereket tezgahlara yansıdı

EDİRNE - Edirne'de havaların soğuması ve Marmara denizinde balığın bollaşması ile birlikte hamsinin fiyatı 50 liraya kadar düştü.

Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgahları şenlendirdi. Geçtiğimiz günlerde kilosu 100 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar, sıraya girerek balık almaya başladı.

Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 50 liradan alıcısını buldu. Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

"Balık, tavuk etinden daha ucuz"

Balık fiyatlarının tavuk etinden daha ucuz olduğunu söyleyen Çimen, hamsi bolluğunun tezgahlara yansıdığını ve fiyatların 50 liraya kadar düştüğünü aktardı. Balık almaya gelen vatandaşlardan İlhan Abdül, torunlarının balık çok sevdiğini ve fiyatın düştüğünü görünce 3 kilo aldıklarını aktardı.

Balık pazarında alış veriş yapan Fatma Şişoğlu, fiyatın düştüğünü görünce hemen aldıklarını ve ilerleyen günlerde dolaba koymak için daha fazla almayı düşündüklerini söyledi.

Balık tüketiminin sağlık açısından da faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mübeccel Üner, fiyatının düşmesine sevindiklerini söyledi.

Edirne'de yaşayan Karadenizli vatandaşlardan Yunus Ekşi, fiyatların düşmesine sevindiklerini ve Edirnelilerin hamsiye doyacağını belirtti.

Denizlerde yaşanan bolluk sonrası balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor.